Edson Álvarez: Exjugador del Ajax, emocional por decir adiós al mexicano

Lisandro Martínez parte con rumbo al Manchester United, dando un paso importante en su carrera; sin embargo, esto significa dejar a amigos y conocidos en Ámsterdam, siendo uno de estos el mexicano Edson Álvarez.

"Voy a extrañar a Edson Álvarez. Me estoy poniendo un poco emocional ahora. Él es como un hermano para mí. Hemos construido una amistad muy fuerte en poco tiempo, esta amistad vivirá para siempre. Conozco a su familia, su hija, la quiero mucho. Extrañaré mucho a Edson", indicó el argentino.

Y es que Martínez fue clave para que Edson pudiera superar los problemas de adaptación que estaba teniendo en sus primeros meses en el Ajax al estar lejos de su familia y seres queridos, forjando una amistad que perdurará pese a la distancia.

"Me gustaría agradecer al Ajax y a sus aficionados todo el apoyo que me han dado. He pasado unos años increíbles allí, pero sentía que era el momento adecuado para probarme en un ambiente diferente. Ahora estoy en el club perfecto para hacerlo", apuntó Lisandro.

