El apodo que Carlos Hermosillo puso a Funes Mori y no será del agrado de Pumas

Rayados de Monterrey ya confirmó la salida de Rogelio Funes Mori, su goleador histórico, previo al Clausura 2024. Y aunque los Pumas todavía no lo presentan oficialmente como refuerzo, las críticas ya empezaron a llegar desde los programas de análisis.

Tal fue el caso de Carlos Hermosillo, que durante una transmisión de Fox Sports compartió el apodo con el que bautizó al atacante nacionalizado mexicano y que probablemente no será del agrado de los seguidores universitarios.

"Fallas Mori, siempre le he dicho así. Simplemente revisa lo que ha hecho en Liguillas. Siempre se lo he dicho, ¿cuál es el problema?", fueron las palabras del legendario futbolista con Cruz Azul, quien consideró que el 'Mellizo' no es la promesa de gol que necesitan los Pumas.

"FALLAS MORI, SIEMPRE LE HE DICHO ASÍ" @CHermosillo27 soltó el 'apodo' que le puso a Funes Mori... #LUP pic.twitter.com/SjcsWYKbPU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 7, 2024

Lo anterior en relación con las salidas de Juan Ignacio Dinenno y Gabriel 'Toro' Fernández, ya que para Hermosillo no era la mejor opción para cubrir la baja de los argentinos. "No es lo mismo jugar en Puebla que en Pumas".

"Es un gran mérito de él, pero habrá que verlo cómo funciona ahí, que está exigido a dar buenos resultados", finalizó.

