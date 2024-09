El día que AMLO le dijo al Perro Bermúdez “Ya me tiene hasta el gorro”

El reconocido periodista deportivo Enrique 'Perro' Bermúdez, quien recientemente confirmó su salida de TUDN tras décadas de trayectoria, ha sido una figura emblemática del deporte en México.

Con frases icónicas como "Zambombazo", "Tirititito" y "Ahí, donde las arañas tejen su nido", Bermúdez dejó una huella en el mundo del futbol y la narración deportiva. Sin embargo, una de las anécdotas que más ha resonado es la que compartió sobre su interacción con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El narrador confesó con una publicación en redes sociales que, cuando trabajaba con Radio Fórmula, AMLO confesó que ya lo tenía ‘hasta el gorro’ pues siempre lo escuchaba en su casa. Esto ya que era el narrador del videojuego ‘FIFA’.

“Una anécdota que recuerdo con el Presidente López Obrador. Estando en Radio Formula, me dijo ‘¡ya me tiene hasta el gorro, siempre lo escucho en mi casa!’, le dije solo tengo 1 programa y riéndose, me contestó ‘mis hijos juegan el FIFA, todo el día’”.

Es importante recordar que la voz del 'Perro' Bermúdez fue una de las primeras en acompañar las ediciones de FIFA, juego que marcó a varias generaciones. En la última década, la franquicia decidió cambiar a los narradores, reemplazando a Bermúdez por Fernando Palomo y Mario Kempes.

