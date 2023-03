El día que Cristiano Ronaldo rompió en llanto al ver video inédito de su padre en programa en vivo

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, lloró inconsolable al ver imágenes inéditas de su padre fallecido. En el programa “Good Morning Britain” conducido por Piers Morgan, se le mostraron a Ronaldo imágenes de su padre José Dinis Aveiro, quien murió en 2005 debido a una crisis hepática.

En el video, el padre de Ronaldo, quien falleció a los 52 años, habla sobre lo orgulloso que está de los logros de su hijo. Esto conmovió profundamente al jugador portugués, quien no pudo contener las lágrimas al ver el testimonio de su padre que nunca antes había visto.

Ronaldo, quien ha tenido una vida marcada por la difícil relación con su padre alcohólico, reconoció que nunca tuvo una conversación normal con él. Además, lamentó que su padre nunca llegó a ver sus logros, como la recepción de sus premios.

En la entrevista con Piers Morgan, el futbolista habló sobre su éxito y cómo ha llegado a la cima del fútbol mundial: “Es parte de mi sacrificio, mi obsesión por ganar y tener éxito. Cuando me refiero a éxito, digo: ‘¡yo trabajé por eso!’. El talento no es suficiente, le he dedicado mucho tiempo. Así que esto es parte de mí, los récords son parte de mí. Yo no sigo los récords, los récords me siguen a mí, lo que es una gran diferencia”.

A pesar de los problemas que tuvo con su padre, Cristiano Ronaldo ha encontrado en el fútbol la mejor manera de honrar su memoria. “Siempre me animaba a jugar a ir por más, a ser diferente. Creo que estaría orgulloso de todo lo que se ha ganado”, aseguró el futbolista.

El dolor y las lágrimas de Ronaldo al ver el video inédito de su padre demuestran una vez más que detrás de la imagen de un guerrero y líder en la cancha, hay un ser humano que también sufre y tiene emociones. Este hecho ha dejado ver una faceta desconocida del astro portugués que ha generado mucha empatía y admiración por su capacidad de superación y su determinación por alcanzar sus metas.

