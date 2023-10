El día que el Burro Van Rankin le rompió a Emilio Azcárraga unos lentes de mil dólares

Jorge “El Burro” Van Rankin confesó, en una entrevista que le hizo a David Faitelson, que durante los festejos del campeonato del Clausura 2013, donde América venció a Cruz Azul, le rompió accidentalmente los lentes de Emilio Azcárraga Jean.

“Le rompí los lentes al patrón, lo abrazó y salen volando los lentes, por eso salió con diurex en los lentes y en el festejo me menciona la gente me acaba, pinches lentes de mil dólares, yo no tenía ni para sus cigarros”, contó.

Además de la anécdota donde le rompió los lentes al “jefe” Van Rankin también contó que, en el trofeo que acredita a América como campeón de ese torneo se nota como ya habían empezado a poner el nombre de Cruz Azul en el campeonato.

“No has visto el trofeo, cuando vayas al club América, ahora que te van a dejar entrar, está la c de Cruz Azul borrada, ya estaban poniendo, se ve una rayita como cuando rayan tu carro… Es lo más bonito”, comentó

La última vez que América fue campeón ocurrió en el Clausura del 2018, justamente frente a Cruz Azul, y en este Apertura 2023 marcha como líderes del certamen.

