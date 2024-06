“Pedazo de tonto”: Miguel Herrera insulta a Fernando Cevallos y se encienden los ánimos

Miguel Herrera y Fernando Cevallos tuvieron una acalorada discusión durante la transmisión de un programa de análisis deportivo en FOX Sports que llegó hasta los insultos. El 'Piojo' se encendió con quien ha tenido varias confrontaciones desde su llegada al canal deportivo.

En esta ocasión no solo lo desacreditó, incluso lo insultó en pleno programa, durante un enlace a Phoenix, donde Herrera se encuentra cubriendo la actualidad de la Selección Mexicana en la Copa América.

El tema de Erick Sánchez fue el que desató la calentura del exentrenador de Tijuana, ante el inminente desacuerdo en las opiniones de Cevallos.

“El señor Cevallos está diciendo pura tontería, perdón, pero es obvio que va a jugar, ¿quién va a salir? Eso no importa, yo soy técnico, tú no, y me queda claro que eres un tipo que va a comentar siempre en una silla”, mencionó Miguel Herrera.

Ante los cuestionamientos de Fernando al Piojo sobre cómo modificaría el esquema azulcrema ante la llegada del ‘Chiquito’ Sánchez, así respondió: “Fidalgo lo pones un poco más arriba, o juegas con tres, por derecha Chiquito, por izquierda Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba… si no, te da la cabeza para pensar eso es tu rollo. Pedazo de tonto”.

Sánchez ha sido el tema principal ante su llegada a Coapa, y ha desatado controversia a su llegada, por un lado, lo ven con buenos ojos y por el otro aseguran que debió ir a Europa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANSELMI CONFIRMÓ LLEGADA DE JORGE SÁNCHEZ A CRUZ AZUL