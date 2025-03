Exjugador de América y Toluca revela que Lionel Messi le daba 'ride' para ir a los entrenamientos

El exfutbolista mexicano Santiago Fernández reveló detalles de su paso por el Barcelona B, donde coincidió con Lionel Messi, a quien recuerda por darle aventón a los entrenamientos cuando ambos militaban en las fuerzas básicas del equipo catalán.

MEXSPORT

En una entrevista con Caliente TV, Fernández, quien también jugó para América y Toluca, compartió que antes de llegar al conjunto blaugrana probó suerte en otros clubes europeos como el Ajax y el NAC Breda de Países Bajos. Además, mencionó que el Bayern Munich mostró interés en él, aunque no logró concretar su incorporación al equipo alemán.

Santiago Fernández debutó con el América en 2003, y un año después, al no renovar su contrato con el club, aceptó una invitación para probarse con el Barcelona B. Tras superar las pruebas, firmó un contrato por cuatro años, lo que le permitió compartir equipo con un joven Lionel Messi.

MEXSPORT

En la entrevista, el exdelantero recordó cómo el astro argentino lo apoyaba en el día a día:

“No te voy a decir que (Lionel) Messi era mi hermano, pero muchas veces me daba aventón. Yo vivía muy cerca de Camp Nou, entonces yo cuando bajaba me iba caminando y pasaba él con su papá, porque él con 17 años no podía manejar y me decían: ‘Súbete’”, relató.

MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlético San Luis vs FC Juárez?