Fabián Estay confiesa que el 'Tuca' Ferretti lo 'quiso borrar' del Toluca

Fabián Estay, exjugador y leyenda de los Diablos Rojos del Toluca, reveló detalles sobre el complicado momento que vivió bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti en su regreso al equipo en 2004.

Durante una entrevista en el podcast de Alex Blanco, Estay explicó cómo el “Tuca” intentó marginarlo del plantel, a pesar de su deseo de volver al club que lo vio brillar.

El exfutbolista chileno contó que, antes de regresar a Toluca, ya tenía un acuerdo con los Dorados de Sinaloa que le ofrecían el doble de salario. Sin embargo, su anhelo de vestir nuevamente la camiseta escarlata fue más fuerte y aceptó regresar, gracias a la intervención de Rafael Lebrija, quien gestionó su retorno.

Sin embargo, desde la pretemporada en Cancún, Ferretti dejó claro que no contaba con él.

“Me dijo que sería el sexto extranjero, no importaba si estaba en buen nivel o no, porque él no me había pedido”, relató Estay, sugiriendo que la decisión del técnico brasileño tenía tintes personales.

Además, recordó cómo Ferretti lo ponía a correr sin motivo aparente, tanto a él como a José Manuel Abundis, otro jugador destacado de Toluca.

Estay también narró un incómodo encuentro con Ferretti en una plaza de Toluca. Mientras estaba con su familia, la pareja del técnico lo saludó, pero el “Tuca” ni siquiera lo miró, lo que dejó clara la tensión que existía entre ambos.

