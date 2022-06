Faitelson ‘explota’ contra Hugo Sánchez: “A mí me vale ma... el rating y las redes sociales”

Un momento caliente se dio durante el post-partido del México contra Uruguay dentro del análisis que realizaban en una cadena de televisión el periodista David Faitelson y el 'Pentapichichi' Hugo Sánchez.

El comunicador se encontraba a las afueras del estadio de la Universidad de Arizona y en un enlace en vivo para un programa de la cadena ESPN arremetió en contra de Hugol porque señaló que el exfutbolista no criticaba a los jugadores del Tricolor.

Sin embargo, Hugo Sánchez señaló que Faitelson sólo era un personaje al que le gustaba estar en medio de lo que dijeran las redes sociales, sin pensar realmente en lo que era el partido y la derrota del Tri.

Esto calentó al periodista deportivo quién le dijo a Hugol lo siguiente: "A mí me vale madres el rating y las redes sociales, a mí no me importa, a mí no me importa lo que pasa en las redes sociales".

"No estamos viendo evolución en la Selección Nacional" "El futbolista mexicano no está al nivel". "Esa es la mentalidad pobre del futbolista mexicano". Así se armó el debate pic.twitter.com/9y3DNF8itg — Futbol Picante (@futpicante) June 3, 2022

