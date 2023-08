Fanático de Leo Messi se queda sin trabajo por pedirle un autógrafo

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS y sus goles anotados en la Leagues Cup, han provocado que los fanáticos del jugador hagan cosas impensadas por obtener algún recuerdo del exjugador del Paris Saint Germain.

Tal es el caso de este joven, el cual perdió su trabajo debido a que le pidió un autógrafo a Messi. Se trata de Cristian Salamanca, seguidor de Messi, quien trabajaba en una empresa de limpieza.

El joven cuenta que el día que conoció a Leo, fue la primera vez que iba a limpiar en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami. El hombre comentó que le tocó limpiar los baños por la zona donde pasan los jugadores, y fue ahí, con un grito de 'Campeón del Mundo', con el que Salamanca llamó la atención del siete veces Balón de Oro.

"Me tocó limpiar los baños del sector en donde se estacionan los autobuses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el bus y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle '¡Hey, campeón del mundo!' y se volteó a mirar. "Me levanté la camisa del uniforme de trabajo y tenía abajo la playera de la selección argentina y un plumón. Él me regaló su autógrafo", comentó el fanático.

Sin embargo, apenas consiguió la firma del astro argentino, Cristian fue expulsado del estadio, además de que perdió su trabajo.

"Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo", platicó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ANDREA BECERRA CONSIGUE MEDALLA DE PLATA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TIRO CON ARCO