Fanático irlandés dice que Atlante es más grande que Tigres

Aunque no juegue en Liga MX y permanezca en la Liga de Expansión, Atlante es uno de los equipos más emblemáticos y con más tradición dentro del futbol mexicano.

Tal es la grandeza, que aficionados internacionales al futbol conocen a los Potros,,a pesar de no jugar en primera división por más de seis años.

En el Estadio de Ciudad de los Deportes, el tiktoker Fan 10 entrevistó a un hombre nacido en Irlanda, quien confesó que es un gran fanático del Atlante e incluso señaló que es el equipo más grande México.

Previo a un partido de los Potros, el irlandés fue cuestionado sobre si pensaba que Tigres es un equipo grande, a lo que contestó que le gustaban los colores, pero no hay equipo más importante que el Atlante.

"Es muy bueno, me gustan los colores, pero nadie es más grande que nostros", comentó el aficionado.

Asimismo, el aficionado atlantista entonó la emblemática porra de los Potros del Atlante con su acento bastante peculiar y en medio de las risas de las personas altrededor.

"Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Atlante es tu padre y si no chinguen a su madre", cantó el aficionado.

