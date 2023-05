Fanáticos del Genk de Gerardo Arteaga amenazan de muerte a familia de un rival en redes sociales

Aficionados del Genk de Bélgica, donde juega el mexicano Gerardo Arteaga, fueron exhibidos por Toby Alderweireld, defensa del Royal Antwerp, pues ha recibido un sinfín de comentarios violentos tras marcar gol el sábado pasado en el duelo que enfrento a estos dos equipos.

“Tu hija se va a morir este fin de semana”, dice uno. “Espero que tu familia se muera. No puedes ganar sin el árbitro, gran tipo canceroso2, expresó otro usuario de redes que el mismo Toby dejó ver.

El exjugador del Atlético de Madrid y del Tottenham no se quedó callado y salió a exponer a quienes lo estaban acosando por redes sociales. “Todo tiene límites. Puedo soportarlo todo, pero amenazar a mi familia va demasiado lejos. No entiendo por qué me escribes eso y qué quieres obtener con esas amenazas”, escribió Toby.

Por su parte, el Genk, donde Gerardo Arteaga juega, se desvinculó de dichos comentarios. “El futbol vive de las emociones, pero ese tipo de reacciones son inadmisibles. Tomamos distancia radical, estamos en la lucha por el título y vamos a disputar con deportividad”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO: NAPOLI DIO A CONOCER LA LESIÓN DEL MEXICANO SIN TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACIÓN