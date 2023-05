Fernardo Schwartz afirma que Canelo no le permitió entrar a la develación de su figura de cera

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue inmortalizado en la Ciudad de México. El Museo de Cera reveló una figura de cera del boxeador mexicano. Sin embargo, en una noche que debió haber sido de fiesta terminó con reclamos por parte de Fernando Schwartz.

El periodista de Fox Sports salió a sus redes sociales a reclamar que el pugilista mexicano no lo dejó entrar a la revelación de la estatuilla en la CDMX. El periodista le pidió al boxeador madurar tras el rechazo.

"Ya madura, Canelo. Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento, ahora pidió que no me dejaran entrar a la develación de su estatua cuando estaba invitado. Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo", reveló Schwartz en Twitter.

El campeón indiscutido de 168 libras ha expresado su descontento con varias figuras mexicanas, incluido el periodista de Fox. El mes pasado Schwartz anunció que el Canelo lo bloqueó en Twitter, mostrando que no está de acuerdo con sus comentarios.

Schwartz recriminó las acciones del Canelo a pesar de que ha criticado constantemente al mexicano por los peleadores a los que se ha enfrentado pues de acuerdo con el periodista son ‘peleadores a modo’.

