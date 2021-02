Floyd Mayweather Jr. le regaló un Rolex de diamantes a su primer nieto

Floyd Maywather Jr. es conocido por sus excentricidades, desde autos de lujo hasta detalles costosos que le han hecho acreedor al apodo de Money.

Y ahora que el exboxeador se convirtió en abuelo hace poco más de un mes, Floyd hizo un obsequio por extravagante a su primer nieto.

Iyanna Mayweather, hija de Floyd y madre de Kentrell Jr., presumió en redes sociales el reloj bañado en oro y piedras que su padre le regaló a su pequeño.

"KJ's papa got him his first rolex [El abuelo de KJ (Kentrell Jr.) le consiguió su primer rolex)]", presumió Iyanna en una historia en su Instagram.

Se trata de un Rolex Oyster Perpetual Datejust, que tienen un precio 45 mil dólares, pero gracias a un sus incrustaciones de piedras preciosas aumentarían su valor hasta 420 mil dólares, según The Sun.

