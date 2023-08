¡Franky Mostro a la TV! El youtuber experto en autos estrena programa en TV Azteca

Franky Mostro, una figura reconocida en el ámbito automovilístico, es un creador de contenido digital que ha ganado popularidad entre el público joven debido a su estilo peculiar y apasionado para interactuar y brindar valiosos consejos. Es por esta razón que TV Azteca lo ha invitado a producir el programa Mostro Garage, el cual se transmite los martes a la 1:30 pm con repeticiones los jueves y sábados a través del canal de estilo de vida Clic.

Si bien actualmente están programados 24 episodios, el anhelo de Franky es que pronto el programa se transmita en televisión abierta. RÉCORD tuvo la oportunidad de conversar con este amante de los autos.

Franky Mostro: "Respiro, vivo, sudo y hablo con mis coches"

"Me encanta que una cadena de televisión me haya invitado a realizar un programa en el que pueda compartir mi pasión por los autos. Vivo y respiro por ellos, y no solo eso, también interactúo con ellos".

"Lo que más disfruto es conducir, ya sea de día o de noche. Cada automóvil tiene su propia esencia. Por ejemplo, cuando adquiero un coche nuevo, lo llevo a casa y hablo con los demás vehículos para evitar celos. Les comunico que es un nuevo miembro de la familia y que todos recibirán igual atención. Cada uno de mis autos tiene su propia historia".

"Soy chilango y diseñador de profesión. Con 50 años de edad, he estado ligado al mundo automovilístico desde siempre, gracias a que mi padre era restaurador de autos e ingeniero mecánico del Politécnico. Él me transmitió todos sus conocimientos, y con el tiempo, pude fusionar mi pasatiempo con mi estilo de vida actual. Para mí, no es solo un trabajo, ¡es algo que disfruto enormemente!"

Origen del nombre "Franky Mostro"

"Franky" es un apodo que lo ha acompañado durante gran parte de su vida. Desde que jugaba fútbol americano a los seis años hasta enfrentar múltiples operaciones en sus rodillas, su nombre apodo surge por su dedicación y perseverancia. A esto se suma "Mostro", que proviene de una novia que solía llamarlo cariñosamente así. Al abrir sus redes sociales, eligió este nombre debido a su aceptación por parte de Twitter. Fonéticamente, los niños lo asocian con un monstruo, lo cual, como los de "Monster Inc.", ha contribuido a su éxito.

El secreto para entretener a las nuevas generaciones

Franky comparte su enfoque para cautivar a las nuevas generaciones: "Desde el principio, me he permitido ser auténtico, y esto marca una gran diferencia. En la actualidad, llegar a las nuevas generaciones es un reto considerable, pero mi locura genuina ha sido de gran ayuda. Siempre soy sincero; cuando presento un coche, destaco tanto sus virtudes como sus defectos. La curiosidad de la gente joven es innegable, siempre quieren saber por qué un auto es mejor que otro, y yo les proporciono los mejores consejos. También les gusta acompañarme en mis pruebas, que a veces ocurren en la nieve, bajo la lluvia, en el barro o incluso en el desierto. Esta vida llena de glamour llama mucho su atención".

Franky afronta los desafíos de su trabajo sin miedo, pero con emoción. La adrenalina y la emoción que experimenta al enfrentar estas situaciones son su motor principal. Aunque no se expone a riesgos innecesarios, disfruta al máximo cada experiencia. Con una colección de autos que se originó en 1992, ha llegado a manejar durante hasta 19 horas seguidas.

"Comencé con esto desde que adquirí mi primer auto en 1992. Cuando mi padre falleció, heredé su colección, lo que llevó a tener más autos de los que debería".

Franky revela su compañía musical preferida durante sus viajes. Su lista de reproducción en Spotify consiste en las canciones aprobadas por Chuck Berry antes de su fallecimiento. Disfruta de estas melodías mientras conduce. Recuerda un viaje a Alaska, en el cual manejó durante alrededor de 19 horas seguidas, y otro día que tuvo que llegar a Colorado en dos días.

Un enfoque inclusivo en el programa

El programa, titulado "Mostro Garage", está diseñado para llegar también a las mujeres, ya que su influencia en la decisión de compra de automóviles es considerable.

"Las mujeres desempeñan un papel crucial en la compra de autos, y generalmente tienen la última palabra. Si un coche deportivo llega al hogar, es porque la mujer lo ha aprobado. En la actualidad, las mujeres consideran aspectos de seguridad que los hombres a menudo pasan por alto. En mi opinión, las mujeres son mucho más cautelosas y astutas en sus elecciones de compra".

Franky, además de su amor por los autos, comparte una profunda conexión con sus perros, que son como miembros de su familia. "Mis perros son mi familia. Tengo dos perros de raza Amstaff a los que he nombrado Mr. Shelby y Bullitt, en clara referencia a los automóviles. Estos fieles compañeros son ampliamente reconocidos y solicitados, incluso por las marcas. Mi labor también se extiende a rescatar razas mal comprendidas, como los Pitbull, a los que considera seres valiosos y carentes de la atención adecuada por parte de los humanos".

Una opinión sobre la Fórmula 1

En cuanto a la Fórmula 1, Franky expone sus pensamientos sobre la categoría. Si bien disfruta del éxito de Checo Pérez, quien está causando sensación como piloto mexicano, siente que la Fórmula 1 está excesivamente regulada. Observa que las sanciones son comunes incluso por gestos o comentarios mínimos. Franky se siente más atraído por las carreras "old school", ya que considera que las competencias actuales están dominadas por la tecnología y no necesariamente por la habilidad del piloto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EMMANUEL Y MIJARES CELEBRAN 10 AÑOS DEL TWO'R AMIGOS CON SUS HIJOS