Dani Alves vive uno de los momentos más complicados de su vida, pues ya ha pasado varias semanas desde que ingresó a prisión preventiva por el supuesto abuso sexual a una joven en una discoteca. Ahora sobre esta situación habló Gerard Piqué quien sorprendió con sus declaraciones en la entrevista para RAC1, pues no se tocaría el corazón en caso de que el brasileño sea declarado culpable.

“Si ha pasado, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí o es no. Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá un mundo que no pasara esto. Sería inflexible y duro si pasa esto que parece que ha pasado”, señaló el exjugador.

Dani Alves y Gerard Pique compartieron muchos años de concentraciones, entrenamientos, partidos y títulos en el Barcelona, es por eso por lo que el hoy presidente de la Kings League sigue sorprendido por la noticia, y pidió a esperar el veredicto del juez para emitir un comentario al respecto.

"Es un caso complicado, le conozco y lo aprecio. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar. Lo fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Y ayudar a la víctima en el proceso.

Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo, como excompañero, tengo la sensación de que no le conozco... te quedas en estado de shock porque dices 'si lo hemos compartido todo'. Lo ves y no lo pensarías nunca”, comentó Piqué.

PIQUÉ PONE LAS MANOS AL FUEGO POR EL BARCELONA EN CASO NEGREIRA Y NIEGA COMPRA DE ÁRBITROS

Otro tema candente que ha involucrado al entorno culé es el del caso Negreira y las acusaciones contra el Barcelona por supuesta compra de árbitros. Sobre esto, Gerard Piqué dijo desconocer la situación, pero aseguró que pone las manos al fuego por el club.

"No sabía nada, nosotros estábamos fuera y no teníamos conocimiento. No lo he conocido a él, ni al hijo. No creo que el Barça haya comprado a los árbitros, pondría la mano en el fuego. Vas con dinero negro y ya está, las cosas son más sencillas que no ir al vicepresidente del CTA y pagarle un salario. No tiene lógica. Las conspiraciones y campañas... estamos acostumbrados", señaló Piqué.

Además, añadió que, durante esa época, el Barcelona fue muy superior a sus rivales, en especial contra el Real Madrid de José Mourinho, quien en múltiples ocasiones se quejó del arbitraje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARION REIMERS VOLVERÁ A NARRAR LA CHAMPIONS LEAGUE TRAS AUSENCIA DE LA SEMANA PASADA