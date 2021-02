Gerardo Valtierra dejó terapia intensiva tras contagio de Covid-19, reveló su hija

Llegaron la buenas noticias. Gerardo Valtierra ha dejado la terapia intensiva luego de contagiarse de Covid-19, por lo que ya se encuentra en piso.

Fue su hija Diana Valtierra quien reveló la alentadora noticia, ya que habían reportado que el excomentarista de Televisa se encontraba grave.

"Vengaaaaa!!!! Hoy ya dejaste terapia! A piso!!! Gato Valtierra a la cancha! Les guste o no les guste! Les cuadre o no les cuadre! Yayo es mi padre!!!! Y si no?..... Ya se la saben Gerardo Valtierra un día menos para verte y celebrar tu vida papito"", publicó Diana.

Muchos de sus excompañeros e incluso el Atlante han mandado mensajes de apoyo para Valtierra, esperando que pronto pueda dejar el hospital al que fue ingresado el pasado 18 de febrero en la Ciudad de México.

