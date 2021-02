Pablo Ramírez reveló que tuvo Covid-19 con "todos los síntomas y a máxima intensidad"

Pablo Ramírez, conductor de TUDN USA, reveló que tuvo Covid-19 con todos los síntomas y con la máxima intensidad, por que tuvo que ser hospitalizado durante seis días.

“Me dio Covid y me dio durísimo, casi me estaba ganando por goleada. Tuve todos los síntomas a máxima intensidad, tanto así que cuando voy a buscar ayuda médica, ya no me dejaron salir, me tuvieron que trasladar en ambulancia y tuve que ser hospitalizado por seis días y cinco noches. Después vino un proceso de rehabilitación de 12 días en mi casa con dieta, con reposo y sobre todo con medicamento", mencionó a través de un video en Twitter.

De igual forma, el también analista aseguró que ya se encuentra casi al cien por ciento, y pidió tomar en serio la pandemia de coronavirus.

Me dio COVID !!

Me dio COVID !!

Dejaré este mensaje por aquí y me alejaré lentamente (gracias a Dios )

“Ya estamos al 95 por ciento, un poquito con rasgos de debilidad pero ya estamos reincorporándonos a las transmisiones en la televisión y sobretodo a las redes sociales. Para todos ustedes que preguntaron algo y que mandaron mensajes de apoyo, muchas gracias y ya estamos de vuelta, hay que seguirse cuidando y tomárselo en serio", agregó

