Mike Tyson y la fortuna que gana por vender marihuana

Mike Tyson ha logrado encontrar la estabilidad financiera gracias a la marihuana, pues su negocio ha rendido frutos con grandes cantidades de dinero.

De acuerdo con el medio 'Cheat Sheets', el exboxeador estadounidense se embolsa alrededor de medio millón de dólares al mes por cultivar y vender cannabis en California, dónde es legal.

El púgil de 54 años tiene un negocio llamado "Tyson Ranch", donde hace todo el proceso de la marihuana hasta venderla, aunque el mismo medio asegura que Mike gasta 41 mil dólares para consumo personal y de sus amigos.

"A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina.

"Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida", mencionó Tyson.

En 2003, la leyenda del boxeo dijo estar en bancarrota, por lo que tuvo que participar en algunas películas y incluso volver al boxeo.

