Janelly Farías: 'Sufrí mucho porque mi familia no me aceptó por ser gay'

Janelly Farías, jugadora de América Femenil, aseguró que no fue aceptada en un principio por su familia, cuando reveló su orientación sexual.

“No ha sido algo fácil, ha sido un proceso donde he superado muchos obstáculos. Hace como 8 años que me di cuenta de mi propósito, sufrí mucho porque mi familia no me aceptó por ser gay, y me di cuenta que era que no entendían, era algo nuevo para ellos, simplemente no tenemos la representación adecuada", mencionó para 'Diosas Olímpicas'.

De igual forma, la zaguera azulcrema invitó a la gente a tratar de aceptar al prójimo sea cual sean sus preferencias.

“Me di cuenta que si yo puedo superar esto y que mi familia puede cambiar su perspectiva para bien, que cualquier persona tiene esa misma capacidad, todos tienen la capacidad de ser mejores personas, de aceptar al prójimo, es difícil pero es posible", agregó.

