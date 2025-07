‘Gracias por iluminarnos, Chicharito’: Marion Reimers ironiza sobre discurso machista de CH14

El futbolista Javier 'Chicharito' Hernández desató una fuerte ola de críticas por un video con comentarios calificados como machistas. Marion Reimers, periodista y referente del feminismo en el deporte, reaccionó de manera irónica a sus palabras.

'Chicharito' Hernández volvió a ser tendencia en redes sociales, no por su desempeño futbolístico, sino por compartir un video en su cuenta de Instagram que ha sido ampliamente señalado por su contenido machista y retrógrada.

Causó nueva polémica | IMAGO7

En el video, Hernández expresa ideas que refuerzan estereotipos de género, lo que generó un alud de reacciones críticas por parte de periodistas, futbolistas, personalidades públicas y hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Reacción de la FMF, Chivas y marcas comerciales

Ante la controversia, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de una investigación contra el jugador. Asimismo, las Chivas de Guadalajara y la marca deportiva Puma expresaron su desacuerdo con las declaraciones del futbolista.

Respondió al futbolista | IMAGO7

Marion Reimers lanza dura crítica con tono irónico

La periodista Marion Reimers, reconocida por su trabajo en medios deportivos y su postura abiertamente feminista, se sumó a las críticas con una respuesta cargada de ironía. A través de sus redes sociales,

“Sí sí sí, ya te vimos Chicharito... nada de decisiones propias, a menos que se trate de tomar la escoba para limpiarles la casa ¿verdad? Al final te dejo un insight importante sobre la “energía femenina”, comentó la periodista en un video, el cual acompañó con datos nacionales en los cuales las mujeres se ven afectadas.

Y agregó con sarcasmo, “La energía femenina no es únicamente heterosexual y pensándolo bien, la masculina tampoco... Perdón, me voy a hornear un pan y gracias por iluminarnos, Chicharito. Qué bueno que nos lo recordaste, me voy a barrer.”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jugadoras de Chivas reaccionan a las polémicas declaraciones de Chicharito

|