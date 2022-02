Hayley McQueen, conductora de Sky Sports, rompió en llanto tras ver a niños huir de Ucrania

La conductora de 'SKY Sports', Hayley McQueen, se quebró emocionalmente tras presentar una antrevista que informaba sobre los niños ucranianos que huían de su país por la invasión rusa.

La audiencia le envió mensajes de apoyo después de que la vieran llorar en televisión y esta confirmara que le había afectado la información.

McQueen vistió los coleres de la bandera de Ucrania, portó una blusa azul y una falda amarilla, y se pronunció "solidaria en los tiempos más oscuros”.

La presentadora aseguró que a lo largo de su carrera ha dado a conocer historias trágicas y siempre mantiene resguardadas sus emociones pero desde que se convitió en madre ve el mundo diferente.

"He cubierto muchas historias trágicas en Sky Sports a lo largo de los años y me enorgullezco de seguir siendo profesional y de mantener las emociones bajo control, pero por alguna razón ayer realmente me afectó.

“Desde que me convertí en madre, creo que pienso en el mundo de manera diferente y definitivamente me he vuelto mucho más sensible".