Heriberto Murrieta destapó maltratos por parte de Jacobo Zabludovsky: ‘Fue muy humillante’

Heriberto Murrieta, periodista deportivo, destapó los maltratos que recibió por parte de Jacobo Zabludovsky, quien era su jefe en aquel entonces. El comunicador confesó que incluso le llegó a romper su trabajo en la cara.

“Algo que me marcó mucho y que me dolió mucho porque fue poquito hiriente fue cuando al principio fui a entrevista a Cantinflas, la verdad yo no sabía cómo entrarle a la información”, declaró en entrevista con Van Rankin.

“Hay que encontrar qué es lo novedoso. Lo que ocurrió es que me rompió en mi cara la hija de mi entrevista”, aceptó Murrieta.

“Eso fue muy humillante”, reconoció Heriberto Murrieta. Asimismo, reconoció que Jacobo Zabludovsky solamente le aceptó hasta la tercera entrevista.

