Hija de Romario anunció su ingreso al mundo del OnlyFans

La hija del histórico futbolista Romario anunció que se unirá a la página web de contenido exclusivo OnlyFans.

A diferencia de muchas de las personas que tienen una cuenta en esta página, Dada Favatto, hija del Campeón del Mundo, no subirá contenido erótico, sino que utilizará su cuenta para compartir su experiencia como madre.

La brasileña de 25 años compartió en sus redes sociales que creará una cuenta de para compartir lo que ha vivido desde que se convirtió en madre, ya que en OnlyFans se puede compartir todo tipo de contenido.

“OnlyFans trae una variedad de contenido interesante, desde recetas hasta deportes. Creé mi perfil en OnlyFans para contar un poco más esta experiencia de ser madre primeriza”, expresó Dadá.

“Yo no quería tener un hijo, cambié de opinión de la nada. No tenía maneras con los niños. Era esa persona que, si el niño lloraba en el avión, yo ya estaba enfadada. Como he estado aprendiendo a diario, me pareció genial la idea de crear un perfil en la plataforma para hacer vídeos sobre el tema”, expresó en sus redes sociales la hija de Romario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NECAXA Y WOLVERHAMPTON CONFIRMARON PARTICIPACIÓN EN TORNEO EN ESTADOS UNIDOS