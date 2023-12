Hijo de André-Pierre Gignac deslumbra con espectacular golazo de chilena

Edén Gignac, hijo del goleador histórico de Tigres, André-Pierre Gignac, se convirtió en el centro de atención al anotar un extraordinario gol de chilena que ha capturado la admiración de los aficionados.

A pesar de su corta edad, este pequeño talento demostró heredar la destreza goleadora de su padre y dejó boquiabiertos a quienes presenciaron su notable hazaña.

El emotivo momento quedó inmortalizado en un video compartido por el propio André-Pierre Gignac a través de sus redes sociales, donde miles de seguidores pudieron apreciar la calidad técnica de Edén al ejecutar una chilena perfecta.

El gol, proveniente de un preciso centro desde la banda izquierda, exhibió la habilidad única del joven Gignac para impactar la pelota con su pierna izquierda, venciendo al portero rival.

La reacción apasionada del público no se hizo esperar, aplaudiendo la proeza del prometedor jugador. La celebración no se limitó a la cancha, ya que Edén corrió con entusiasmo, manifestando la alegría por su destacada ejecución. Este no es el primer destello de habilidad que el hijo de Gignac exhibe, consolidando la idea de que podría ser una futura promesa para el fútbol mexicano.

En una entrevista con Fox Sports, André-Pierre Gignac expresó su entusiasmo por el potencial de su hijo, señalando que Edén podría representar a México en el ámbito internacional. Con raíces francesas pero nacido en territorio azteca, el futbolista profesional en ciernes podría ser una pieza fundamental para la Selección Mexicana en el futuro.

