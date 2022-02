Hugo Salcedo sobre Museoccer: 'Se van a sorprender de la cantidad de objetos'

Un espacio destinado para exhibir coleccionables del futbol está por presentarse en Museoccer. Este 25, 26 y 27 de febrero, los aficionados a este deporte podrán observar más de mil artículos históricos entre los que se encuentran jerseys, zapatos y balones.

“Es una colección personal que he venido juntado desde hace muchos años y me di cuenta que podría ser atractivo por la cantidad de cosas. Está centrado en los aficionados de hueso colorado pero estoy seguro de que a quien no le guste el futbol se va a sorprender de la cantidad de objetos”, declaró para RÉCORD el comentarista y reportero deportivo, Hugo Salcedo.

“Serán 27 secciones diferentes y creo que la más significativa para mí es la de Maradona, siempre fue mi jugador favorito y de alguna manera fue quien inició esta a colección porque empecé a comprar cosas de Maradona y después creció a otros jugadores”, dijo.

El evento tendrá dinámicas para los asistentes, entre las que se incluirán camisetas autografiadas y convivencias con personajes de los medios de comunicación, aunque para aquellos que no tengan la posibilidad de asistir, podrán disfrutar del contenido a través de el Facebook e Instagram de ‘Museoccer’.

“Hay de todo tipo, indumentaria que me reglaron los jugadores, otras que fueron adquiridas a través de utileros, comprados por internet y la colección no es estrictamente para México. Si lo llevo a cualquier otro lugar del mundo sería atractivo”, apuntó.

