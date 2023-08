Ibai Llanos carga contra Kylian Mbappé: "Me ha decepcionado bastante"

El caso de Kylian Mbappé se ha convertido en la novela de todos los veranos, que si se queda en el PSG, que si se va al Real Madrid, que si ya hay ofertas de Arabia o de la Premier League, pero el único que sabe las respuestas a todas esas preguntas no termina por confirmar o negar absolutamente nada.

Ante todo el hermetismo, el escepticismo y la rumorología que envuelve al jugador francés, el famoso streamer español, Ibai Llanos, aseguró mediante un stream de Twitch, que el tema Mbappé ya lo tiene harto y no dudo en lanzarle una piedra al que podría ser la nueva estrella del cuadro merengue.

"A mí, Mbappé me ha decepcionado bastante porque todo este rollo del dinero, de la prima, de la fidelidad, me tiene cansado a un nivel que no comprendo. Si tú sabes que quieres venir al Real Madrid, por qué montas todo este show si eres súper ultra millonario. El tipo no puede ganar más dinero, le han apartado del PSG, lo quieren vender, qué prima de fidelidad, joder", señaló Ibai.

Así mismo Llano aprovechó para recordar que Cristiano Ronaldo, que llegó al Madrid en 2009, no hizo tanto problema para fichar con el entonces ganador de nueve Champions League y finalizó su comentario retando a que, si el francés llega al Real Madrid, llegue a ganar todo lo que le falta y que CR7 si consiguió en "La Casa Blanca".

"Mbappé, tienes muchísima pasta, te la has ganado, la mereces, eres el número uno, pero ven al Madrid a ganar una Champions que no tienes, un Balón de Oro que no tienes. Ahí tienes a Cristiano Ronaldo, vino sin tanta gilipollez al Madrid, llegó a mediados de junio, metió 500 goles, 20 y tantos títulos, cinco Champions, sabe qué más logros y listo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONOR MCGREGOR 'DOMINA' EL CIELO IRLANDÉS Y PRESUME SU LUJOSO VIAJE EN JET