Ibrahimovic y su divertida aventura para llegar al Festival de San Remo

Zlatan Ibrahimovic es una sensación mundial y una vez más lo demostró, ya que reveló que para llegar al Festival de San Remo, tuvo que pedirle ayuda a un hincha.

El delantero del AC Milan se había quedado atorado en un accidente de tráfico por casi tres horas, por lo que decidió subirse a la motocicleta de un desconocido para llegar al evento.

“Por suerte era hincha del Milan. Aunque al llegar me desveló que era su primera vez en una autopista”, mencionó Ibra a Amadeus, el presentador del evento.

Ibrahimovic: "Hubo un accidente, y el atasco... Después de 3 horas sentados y parados, le dije al conductor del coche que tenía que salir. Detuve a un motociclista que pasaba y le pregunté si podía llevarme a San Remo. Afortunadamente, era milanista. Me llevó 60 kilómetros". pic.twitter.com/hExiPLlj4U — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 5, 2021

Tras la divertida aventura, Franco, el aficionado que llevó a Zlatan en su moto, confirmó la historia para Radio Monte Carlo.

“Regresaba a mi casa y, al detenerme en un atasco, vi un auto negro con dos personas adentro. Miré detenidamente a uno de ellos y pensé: ‘¡Este es Ibra!’. Luego el conductor bajó la ventanilla y me dijo: ‘Ibrahimovic pregunta si puedes llevarlo a San Remo’.

“Tenía un casco debajo de la silla, llamé a mi esposa y le dije: ‘Me llevo a Ibra a San Remo’. Él quería conducir, pero le dije: ‘No, yo conduzco’. Lo que dijo en la televisión es cierto, me encanta andar en moto los fines de semana pero nunca había conducido por la autopista. Tuvimos suerte que después salimos a una carretera donde había pocos coches y fue muy fácil llegar”, contó.

Al final, el goleador sueco le prometió a Franco una playera del Milan: “Ibra fue muy dulce y amable. Me preguntó cómo podía agradecerme y dijo que me enviaría una camiseta. Ni siquiera pude tomarme una foto con él, porque cuando llegamos, rápidamente se bajó de la motocicleta y corrió hacia el festival. Al final, mi esposa me creyó, el matrimonio está a salvo”.

