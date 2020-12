Iker Casillas escribió emotiva carta en su despedida del futbol

Iker Casillas ha tenido que colgar los guates antes de lo esperado después de que un infarto agudo al miocardio lo obligó a retirarse.

Pero es hasta ahora que se ha dado un tiempo para escribir una carta en la que se despide de su carrera como futbolista.

"Hoy es uno de los días más importantes y a la vez más difíciles de mi vida deportiva. Ha llegado el momento de decir adiós.

He tenido la suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz. Hoy es un día dificil, pero no es un día triste, puedo decir, sin lugar a dudas, que ha merecido la pena", comenzó la carta de Iker que redactó para el documental 'Colgar las alas' sobre su carrera.

Casillas agradeció a los clubes, compañeros, técnicos y aficionados que lo acompañaron en el Real Madrid, el Porto y la selección española, además del futbol y a la portería.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO ENTRENÓ CON EL PRÍNCIPE DE LOS EMIRATOS ÁRABES EN NOCHEBUENA