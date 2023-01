Ivana Knoll: La modelo confesó que varios jugadores durante el Mundial le mandaron mensajes

El Mundial de Qatar 2022 estuvo lleno de sorpresas, una de ellas fue la modelo croata, Ivana Knoll, quien tras salir con atuendos 'vistosos’ en los partidos de la Selección de Croacia, creó controversia en el país de medio oriente.

Recientemente, la modelo estuvo en una entrevista con Barstool Sports, donde confesó que varios jugadores le mandaron mensajes durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.



"Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre "cómo estás, bla, bla, bla”, admitió Knoll en la entrevista.

"Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!", confesó la modelo croata, aunque no dio nombres de los futbolistas involucrados en los mensajes.

IVANA KNOLL FUE LA "NOVIA DEL MUNDIAL"

Ivana Knoll es una modelo croata e influencer, hace unos años ganó el certamen Miss Croacia, pero su popularidad creció desde el Mundial de Qatar 2022 por apoyar a la Selección de Croacia, que fue uno de los protagonistas del certamen.

Knoll estuvo en controversia, ya que iba vestida saltando el código de vestimenta local en los partidos de Croacia, a su vez emocionando a la afición por sus conjuntos “sensuales” que alertaban a más de uno.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, contó para el medio TMZ Sports.

Knoll será recordada por darle un toque diferente a la Copa del Mundo, aunque fue de una manera diferente y algo polémica, pero los aficionados al futbol lo agradecen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: METRO CDMX: AMLO LAMENTA EL CHOQUE DE VAGONES DE LA LÍNEA 3