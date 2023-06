Jahir Ocampo, clavadista mexicano, rifará su auto para ir al campeonato del mundo

Jahir Ocampo, clavadista mexicano y medallista olímpico busca conseguir ingresos para poder competir en el siguiente campeonato del mundo que se llevará a campo en Fukuoka, Japón entre el 14 y 30 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, el clavadista dio a conocer que la CONADE no puede ayudar lo suficiente para poder viajar y competir por lo que estará haciendo una rifa en la que ofrecerá varios premios incluyendo su carro.

“Hace poquito me acaban de seleccionar al campeonato del mundo de este año, pero como ya saben, en México, los deportes acuáticos estamos viviendo tiempos complicados por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar, es por eso que estoy aquí buscando apoyo”.

El medallista olímpico explicó que de los 333 boletos de 2,000 peosos cada uno tendrá a cinco ganadores y a pesar de que Ocampo ya no tendrá su carro, al menos podrá competir por el campeonato del mundo en el país asiático.

“Se me acaba de ocurrir, para que no sea nada más un apoyo y que no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar. El segundo lugar se va a llevar un Apple Watch más $8,000 pesos en producto deportivo; el tercer lugar solo los $8,000 pesos en producto y el cuarto y quinto lugar una cena conmigo“, finalizó el clavadista en su video.

El clavadista mexicano Jahir Ocampo @jahir_ochampion rifará su carro ante la falta de apoyo de la Conade rumbo al Campeonato Mundial de Fukuoka @WorldAquatics en donde competirá en la plataforma 10 metros sincronizados mixtos junto a Viviana Del Ángel. pic.twitter.com/Ka4fDcyBgW — GABRIELA MENDOZA (@GabyDeportes) June 25, 2023

