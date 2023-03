Jasper Cillessen acusado de abandonar a su hija y haber amenazado a su expareja

La periodista María Morán atraviesa un momento complicado debido al arquero Jasper Cillessen, su expareja y exjugador del Barcelona, a quien acusó de haberla amenazado con compartir videos y fotos íntimas de ella, así como de haber abandonado a su hija.

El embrollo comenzó hace unas semanas cuando la reportera reveló que Cillessen no habría cumplido con sus responsabilidades parentales, pues no se hizo cargo de la manutención de la menor.

Como respuesta, el futbolista neerlandés habría hecho amenazas de hacer públicas fotos y videos íntimos de la comunicadora española si ella continuaba insistiendo que él era el padre.

En entrevista con el programa 'La Otra Crónica', Morán aseguró contar con una prueba de paternidad que confirma el parentesco del futbolista neerlandés. Asimismo, dio a conocer la advertencia que le mandó de manera privada al jugador.

"¿Te gustaría que me pusiera como una loca diciendo 'si no me coges el teléfono, enseño todo lo que tengo tuyo?'", exclamó.

En forma de amenaza, el actual portero del NEC Nijmegen respondió: "Enséñalo todo si quieres, pero ver fotos y videos de una periodista desnuda es diferente".

De acuerdo con Teresa Bueyes, representante legal de la periodista, recientemente se interpuso una demanda en contra de Jasper Cillessen por abandono de hogar.

