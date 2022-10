Javier Aguirre fue buscado por AMLO para campaña presidencial

Lo buscaron para campaña política. Javier Aguirre, destacado entrenador mexicano, está envuelto en polémica, pues se ha revelado que en el 2006 fue buscado por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador para una campaña política para ese año.

Y es que, como es sabido en la historia de nuestro país, AMLO buscó la presidencia en 2006, 2012 y por fin pudo ganar en 2018. En el libro ‘El Rey del Cash’, que escribió Elena Chávez, comentan ese hecho de que el Vasco fue buscado por el político mexicano.

Es en el capítulo ‘César el hermano’, y menciona que César Yáñez, mano derecha del actual mandatario, viajó a España para convencer al entrenador de que fuera parte de la campaña para candidato de aquel entonces.

López Obrador buscaba a una persona mediática para ‘jalar’ a la gente, y el Vasco Aguirre terminaba de dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial de 2002 y se encontraba en el Osasuna de España, por lo que era la gran opción.

Sin embargo, el técnico rechazó la oferta, pero no se sabe cuál fue la razón, pues en el texto no se explica, sólo se comenta que no tomó la propuesta y por eso no le entró a la campaña de Andrés Manuel.

En julio de ese 2006, Vasco Aguirre dirigió al Atlético de Madrid, después pasó una vez más al Tricolor, se fue al Espanyol de Barcelona, dirigió a la Selección de Japón, pasó por el Al-Wahda, entrenó a Mohamed Salah en Egipto, descendió con el Leganés, regresó a México con los Rayados y actualmente dirige al Mallorca de LaLiga.

