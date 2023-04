Javier Aquino está en el ojo del huracán, luego de que se difundiera un video en donde se lo ve en plena fiesta durante el festival Pa'l Norte previo al duelo de Tigres contra Toluca.

Dicha situación generó molestia en los aficionados felinos, quienes criticaron fuertemente al jugador y dijeron que su bajo rendimiento contra los Diablos se debió a su asistencia al evento.

Ahora, el futbolista de 33 años rompió el silencio y en conferencia de prensa, aseguró que a los aficionados no les debe importar lo que él hace de su vida personal, sino solo en el terreno de juego.

“Mi vida personal es algo que no les interesa, yo soy futbolista y se me juzga por lo que hago en la cancha”, mencionó.

Por otro lado, el futbolista mexicano habló sobre el bache en que ha caído Tigres en los últimos juegos, mencionando que al equipo le falta más confianza, algo que les ha afectado en lo mental y repercute en la cancha.

“Para mí es un tema de confianza, todos dejamos de lado el aspecto mental, dentro del futbol nos olvidamos un poco de eso, porque tenemos tres últimos de los últimos cuatro campeones de goleo, un equipo de grandes jugadores, hay momentos y partidos en los que la pelota no entra y vas cayendo en desconfianza y parece ir todo mal”, apuntó.

“Es un tema mental que ha ido afectando, el que no caigan los goles y los compañeros les da ansia de meter las ocasiones que no han llegado y en la parte de atrás no hemos sido sólidos”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN SUPUESTA INFIDELIDAD DE JUGADOR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA