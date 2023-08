Joana Sanz, esposa de Dani Alves, manda fuerte mensaje en contra del brasileño

Dani Alves lleva medio año detenido en España por presunta violación hacia una mujer en un antro de dicho país en la celebración por el Año Nuevo 2023, y su esposa Joana Sanz ha experimentado un sinfín de emociones sobre el tema.

Al principio, la modelo e influencer le pidió el divorcio tras anunciar su separación definitiva del exjugador de Barcelona y Pumas, después decidió ayudarlo posponiendo su separación para que él conserve la nacionalidad española y, de hecho, lo visitó en la prisión.

Ahora, de nueva cuenta, ha cargado en contra de Dani Alves, esta vez fue en redes sociales donde dejó un contundente mensaje al compartir unas palabras de la mítica Marilyn Monroe a través de su cuenta personal de Instagram.

“Las mujeres quieren un hombre a quien admirar, no a quien educar”, dice la imagen compartida. Joana Sanz vuelve a dejar señales que ya no es parte de la vida del también exjugador del PSG y Juventus, pues hace unas semanas declaro que ya no le importaba nada del brasileño. “Que Dani haga y deshaga todo lo que le apetezca. Ya no quiero saber nada que tenga que ver con Dani”, dijo Joana para Leticia Requejo.

En esos mismos días, Dani Alves declaró en juicio sí hubo relaciones sexuales con la presunta víctima, pero que fueron consentidas y que él dio muchas versiones porque no quería confirmar su infidelidad ante Joana Sanz, su aún esposa.

