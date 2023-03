John Sutcliffe, criticado por opinar que Chivas no será campeón por jugar con puros mexicanos

John Sutcliffe, periodista de ESPN, hizo una crítica hacia Chivas que no cayó nada bien. El comunicador considera que el Rebaño no podrá ser campeón si continúa jugando con puros mexicanos, como dicta su tradición.

“Fui el sábado al Akron y me di cuenta en el estadio que es imposible que Chivas salga campeón jugando con puro mexicano”, señaló Sutcliffe en relación al Clásico Nacional ante América, donde los rojiblancos cayeron.

“Hoy en día, con el formato de Chivas nunca va a salir campeón, es imposible”, agregó el periodista en Futbol Picante.

La emisión no tardó en hacerse viral y los reclamos de los chivahermanos no tardaron en llegar. Pero no solo aficionados se molestaron, siempre también Joel Sánchez, quien fue campeón con Chivas.

“¿Cuándo regreso mi medalla y trofeo que gané hace años con puros mexicanos? Y eso que John Sutcliffe es de los periodistas serios (pues así estamos), tuiteó.

