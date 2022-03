Jorge Pietrasanta sobre Álvaro Morales: "Es odioso y repugnante”

El locutor de deportes Jorge Pietrasanta reveló en el podcast 'Desde la Reda' de 'Mediotiempo', que el personaje del polémico panelista de 'ESPN', Álvaro Morales, es "repugnante".

“Su personaje es agrio. Álvaro no me cae tan mal, te puedo decir que Alvarito me cae bien, pero el personaje de Álvaro Morales es odioso y repugnante”.

Pietrasanta habló sobre si existe un guion o no cuando entran en debate en los programas como 'Futbol Picante', y compartió uno de los momentos en el que Morales casi lo sacó de sus casillas.

"Cuando el que está en la mesa es Álvaro Morales, sabes por dónde puede ir la polémica o el debate más encendido, pero guion no hay y sí hay momentos de mala relación. Estando al aire, yo estuve a nada de mentarle la madre a Álvaro Morales y en un corte le dije tal cual: '¡Óyeme, güey! La cosa no va por ahí' porque su personaje es agrio".

El exnarrador de la WWE en México, aseguró que los programas se quedan en palabrerías y nunca le ha tocado ver algún tipo de agresión física, aunque es innegable la adrenalina que emana del foro.

"Golpes nunca ha habido, de que siguen los dimes y diretes, los enojos y la adrenalina fuera del aire, sí, pero a mí jamás me ha tocado que lleguen a los golpes. Han habido pleitos fuertes como el de 'Eres un estúpido' o algunos de Faitelson con Paco Gabriel, pero jamás agresión física".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACO VILLA ‘CELEBRÓ’ EL ÚLTIMO LUGAR DE AMÉRICA: ‘EL KARMA EXISTE’