José Antonio García, exdirigente del Atlante y referente del equipo por mucho tiempo desde la década de los 90, recordó lo duro que fue el perder la categoría con el equipo de sus amores, situación que dejó algunas anécdotas curiosas que el directivo recuerda con 'cariño'.

"Una vez en el Bellinghausen, voy a comer y un mesero: 'A usted no le sirvo, porque usted mandó al Atlante a Segunda División', le dije: 'Ven para acá cabrón, ¿tú crees que a mí no me duele? Yo pago para que tú cobres, a mí me atiendes, a mí me sirves, sino le hablo al gerente', yo todo enchilado", contó José Antonio en charla con Toño de Valdés para su canal de YouTube.

Atlante es vigente campeón de la Liga de Expansión pero no ha logrado su regreso a la Liga MX, situación que cambiaría si los Potros de Hierro tuvieran una estructura financiera de la envergadura de clubes Tigres o Rayados.

"Al Atlante siempre le ha faltado ese apoyo de un Cemex (Tigres), de un Femsa (Rayados), de una empresa atrás como Televisa, TV Azteca, que digan 'aquí tienes un presupuesto', como alguna vez lo tuvo con el Seguro Social", apuntó García.

