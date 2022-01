Nacho Ambriz tras derrota vs Pumas: "No me gusta empezar así porque pega en lo mental”

El debut de Ignacio Ambriz como técnico del Toluca no fue el esperado. El estratega y sus dirigidos cayeron 5-0 en su visita a Ciudad Universitaria y aunque las bajas por contagios afectaron en su plantilla, no le restó méritos al esfuerzo que hicieron los felinos.

“No nos gusta perder en nuestra primera presentación, es difícil, es lo que más me inquietó porque estamos trabajando con mucha ilusión de iniciar con el pie derecho, no se nos da, no fuimos nada de lo que yo pretendo que el equipo sea. No le voy a quitar méritos a Pumas que fue superior en todos los aspectos”, declaró en conferencia.

Sin embargo, el estratega de los Diablos Rojos sabe que este es apenas el inicio del torneo y aunque dejó en manifiesto la inconformidad que le dejó este resultado, mostró total confianza en que su equipo podrá mostrar mejores actuaciones a lo largo del torneo, todo con el trabajo como base.

“El resultado es muy escandaloso pero creo que no estuvimos bien, tengo que trabajar demasiado, apenas tengo un mes con el equipo pero con la conciencia de que vamos a mejorar mucho. Tengo la certeza de que a través del trabajo lo podemos sacar adelante”, apuntó.

Ahora, ‘Nacho’ hará lo posible por recuperar las ausencias que tuvo para este encuentro y tratar el tema mental de sus jugadores, aspecto que consideró deben cuidar al haber iniciado con una derrota tan abultada: “No me queda más que volvernos a enchufar y recuperar a las personas que no pudieron jugar. No me gusta empezar así porque pega en lo mental”, expresó.

