Joserra le pidió a Martinoli 'decir pendej…' para poder competirle a 'Perro' Bermúdez y Televisa

Christian Martinoli se ha caracterizado por tener un estilo único para narrar futbol, y se ha convertido en un cronista favorito de la gente, y fue José Ramón Fernández quien le dio el 'golpe de suerte' a Martinoli para que iniciara tras los micrófonos.

En entrevista con M/Aquí, el narrador de TV Azteca recordó que, en sus inicios, Joserra le pidió que no copiara los estilos de otros narradores, pues tenía que ser único con su talento. Además, el propio Martinoli señaló que Fernández también lo autorizó en decir uno que otro chiste, como ya es casual en sus comentarios.

Además, en sus inicios, Christian Martinoli tenía que competir con un cronista ya hecho y también favorito para la gente, Enrique Bermúdez que estaba en su mejor etapa con Televisa, narrando partidos importantes.

"Básicamente no copiándole a nadie, que era la premisa fundamental de José Ramón cuando me dijo que me soltara, me lo dijo con otro tipo de palabras porque teníamos que competir contra Enrique Bermúdez que es un monstruo de este negocio y que él ya tenía totalmente acaparado el gusto de la mayoría de la gente que veía un partido de la Selección.

"Y a partir de que José Ramón me dijo que empezara a decir pendejadas, pues a partir de ahí aquí me tienes. Yo al principio dije '¿pues qué pasó? ¿estará bien el señor?' y bueno lo único que me dijo 'no copies, no le copies'", recordó Martinoli en dicha entrevista.

Finalmente, el cronista de la televisora del Ajusco aseguró que desde entonces ve eventos deportivos sin audio, pues no quiere que, por cuestión del destino, se le pegue alguna frase o comentario de otros comentaristas y así, evitar caer en el plagio.

"Eso fue en 2005, a partir de ahí pues yo dejé de escuchar la televisión deportiva. Cada vez que estoy viendo algo no le pongo sonido, ya me acostumbré entonces veo todos los eventos deportivos en mi casa sin audio para no copiar nada en forma inconsciente", finalizó Martinoli.

