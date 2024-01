Juan Carlos de Anda arremete, otra vez, contra David Faitelson

Juan Carlos Gabriel de Anda fue uno de los analistas más polémicos que tuvo Fox Sports hace varios años. Gracias a su capacidad para ver el futbol, se convirtió en uno de los conductores principales de la cadena y escaló en popularidad entre la audiencia, se encuentra en el ojo del huracán tras la enemistad que tiene con el comentarista David Faitelson, luego que el comentarista usó el problema de adicción que atraviesa el exjugador para atacar a su hermano Paco Gabriel de Anda durante una transmisión para llamarlo cobarde al segundo.

El analista de futbol Juan Carlos Gabriel de Anda protagonizó varios percances con figuras del deporte mexicano y con compañeros en televisión, pero la situación que atravesó con sus dos hermanos dejó su relación en una situación muy complicada debido a que ambos no estuvieron contentos de que sus problemas personales salieran a la luz en un debate.

En una conversación con el exportero Yosgart Gutiérrez, de Cruz Azul, Juan Carlos Gabriel de Anda aseguró que el comentarista David Faitelson es un "cobarde" por criticar a todos sin pensar cómo los puede afectar tanto en la parte pública como la privada y que nunca entendió que esto no lo puede comentar en un programa de televisión.

El comentarista expreso que nunca le reclamó en una transmisión los problemas de adicción que atravesó, pero cree que fue un 'golpe bajo' que sacó a relucir para quitar merito sobre la opinión de su hermano, Paco Gabriel de Anda, en un debate para el espectáculo de ESPN, Futbol Picante.

"Es muy cobarde que lo digas cuando no está la persona presente, y que te metas con la familia, me tuvo a mí de frente y nunca me lo dijo. Él no se da cuenta de lo cobarde que es. No alcanza a entenderlo porque termina siempre pidiendo disculpas", comento Juan Carlos Gabriel de Anda en una conversación con el exportero Yosgart Gutiérrez.

