Jude Bellingham y su gracioso encuentro con una aficionada

El Real Madrid vivió una jornada intensa este sábado al remontar su partido contra el Villarreal. A pesar de terminar sufriendo en los minutos finales, los Merengues lograron colocarse como líderes momentáneos de LaLiga, dejando a sus jugadores extenuados pero felices por el resultado.

Uno de los momentos más destacados llegó fuera del terreno de juego. Jude Bellingham tuvo un gesto especial con una aficionada a las afueras del estadio pues, el mediocampista inglés se detuvo para compartir un instante con una seguidora, lo que resultó en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Vencieron a Villarreal | AP

En el video, Bellingham aparece junto a la fanática, identificada como Teresa, confirmando de manera divertida que realmente se habían conocido. "Estoy con Teresa, no, mentirosa no es", comentó el jugador con una sonrisa. La aficionada, emocionada, le preguntó: "¿Verdad que somos amigos?", a lo que Bellingham respondió entre risas: "Sí, sí, okay. Amiga".

Convivió con una seguidora | AP

El gesto del futbolista fue bien recibido por la afición madridista, destacando la cercanía y simpatía del inglés fuera del campo de juego. Este tipo de momentos refuerzan la conexión entre los jugadores y sus seguidores, demostrando que, más allá del fútbol, también hay espacio para la espontaneidad y la diversión.

😅 Teresa no miente.😅



😂👏 Bellingham se paró con una fans... ¡y hasta se grabó un vídeo con la mujer para demostrar que era verdad que se habían conocido!pic.twitter.com/1iK9QBhFPj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

