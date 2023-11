Jugador en Noruega alentó a su equipo en la grada con bengalas tras ser expulsado

El partido entre Rosenborg Ballklub y Molde de la primera división de Noruega regaló una de las postales más llamativas del fin de semana, pues Ole Saeter, jugador del Roseborg, pasó de estar en el banquillo de suplentes a alentar a su equipo con bengalas en la tribuna.

Todo comenzó cuando del delantero noruego perdió la cabeza y se hizo expulsar tras empujar a un rival en la línea de banda, sin embargo, no se fue a los vestidores, sino que se unió a la fanaticada en las gradas.

A través de redes sociales, varios fans compartieron videos del momento en el que el futbolista se convirtió en aficionado, pues se le vio con el grupo de animación sosteniendo bengalas y cantando.

Pese a la tarjeta roja, Rosenborg se llevó la victoria 3-1 y Ole Saeter habló al término del partido y aseguró que tomó una mala decisión al agredir al contrincante.

"Fue una mala decisión. Una decisión de la que soy responsable. Me he disculpado con mis compañeros. Eso no fue lo suficientemente responsable de mi parte, pero hemos ganando, así que eso es lo más importante", explicó

