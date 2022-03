Julio César Chávez: Bloqueó a su mamá para no recibir llamadas, reveló su hijo Omar

Omar Chávez reveló que el excampeón de boxeo Julio César Chávez tiene bloqueada en llamadas a Isabel González, madre de El Gran Campeón.

Isabel, por medio de un video en Instagram de Omar, le pidió a su hijo le responda ya que ha intentado comuicarse con él, incluso llevó a revisar su teléfono y le confirmaron que estaba su número bloqueado.

"Julio te estoy marque y marque todos los días, ahora te marque como diez veces y no me contestas, contéstame, hijo. Te marco y el teléfono está ocupado, porque está bloqueado, hijo. Ya llevé el teléfono arreglar y está bloqueado, me tienen bloqueada, no sé si tú o...", dijo la madre del nacido en Ciudad Obregón quien abrió la duda sobre si el bloqueo fue por propia voluntad o por parte de la actual pareja de también comentarista.

"El día de hoy tuve la dicha de ver mi abuelita querida, me dio mucho gusto verla, pero por otro lado llevarme con la sorpresa de ver que mi apá la tenía bloqueada de llamadas (marca como usuario no disponible) y me da tristeza ver a mi abuela así", escribió Omar Chávez junto a la publicación hecha en redes sociales.

El hijo de Julio César le pidió a su papá reflexionar sobre cómo influye en él la relación con su pareja y exaltó la tristeza que le provoca dicha situación.

"Estoy alzando la voz por muchos de la familia que nos hemos guardado. Papá abre los ojos y solo te pido que no te dejes engañar por las cosas que te dice tu mujer. Si me causa demasiada tristeza está situación tan delicada por la que esta pasando mi familia".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS GUARDADO Y HUGO SÁNCHEZ: ENCUENTRO HISTÓRICO DE FUTBOLISTAS MEXICANOS