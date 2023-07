Julio César Chávez Jr. confirmó la separación con su esposa

El expugilista mexicano, Julio César Chávez Jr, compartió en las redes sociales de su hermano Omar, un video en donde aclara los motivos y anuncia su separación de manera definitiva de la que, ahora, es su exmujer.

“El Hijo de la Leyenda” aseguró que se quedó sin redes sociales y sin nada debido a que Frida Muñoz le arrebató su celular además de comentar y de asegurar que ha sufrido abusos y maltratos por parte de quien ahora es su expareja.

"Lo que hizo fue llegar a casa tomada y empujarme, me quitó mi Instagram, me quitó mis redes sociales, va a declarar de que yo ando de una manera o de otra, y se me hace injusto, se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado, espero tenga la dignidad para entregarme mi teléfono", comentó

Ahora Chávez Jr. comentó que ya habló con su equipo legal para informarle su deseo de divorciarse de Muñoz, esto tras reiterar que lo que le importa es su dignidad y sus tres hijos.

