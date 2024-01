Julio César Chávez Jr. llama “basura” a su padre y lo acusa de querer matarlo

El 2023 fue un año obscuro para Julio Cesar Chavez Jr., quien se perdió entre las adicciones y se distanció de su señor padre, a pesar de que este ha declarado que ha tratado de ayudarlo.

En un video que circula en el canal de YouTube El Boxglero, el “Junior” no se guardó nada en contra de su padre.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, declaró.

“Mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí, pinche abusón", agregó.

Otro tema que mencionó el hijo de la leyenda fue sobre el peligro que corre su vida por parte de su papá.

"Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos", expuso.

Julio César padre pide a su hijo que deje de decir pendejadas

El día de ayer, Julio César Chávez le mandó un mensaje de año nuevo a su hijo, en el cual le pidió que dejara de decir pend…

“Lo único que le quiero decir, es que le deseo un feliz año nuevo, que lo quiero mucho, ojalá dios quiera y te caiga un rayito de luz y deja de hablar tantas pen… por favor."

