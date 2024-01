Julio César Chávez pide a su hijo que se controle este 2024: “Deja de decir tantas pen…”

Julio César Chávez, quién no solo es considerado el mejor boxeador en la historia de México, sino también uno de los mejores deportistas que ha dado nuestro país, mandó un mensaje de año nuevo a todos sus fanáticos que los siguen a través de las redes sociales y aprovechó para hablar sobre la situación de su hijo.

El gran campeón mexicano dejó claro la razón por la que no interna en una clínica de rehabilitación a su hijo Chávez Jr., pues al estar en territorio americano, se podría meter en un serio problema con la ley si es que hiciera lo mismo que ya hizo en México.

“Mucha gente me pregunta que por qué no lo ayudo, pero las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel, es como un secuestro”, señaló la leyenda Julio César Chávez.

De igual forma, Julio le pidió a su hijo que controlara la forma en la que se comporta en público, pues Chávez Jr. se ha caracterizado por hacer comentarios ofensivos hacía su propio padre y su esposa a través de las redes sociales.

Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

“Lo único que le quiero decir (a su hijo), es que le deseo un feliz año nuevo, que lo quiero mucho, ojalá dios quiera y te caiga un rayito de luz y deja de hablar tantas pen… por favor." concuyó Julio César Chávez.