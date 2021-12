Julio César Chávez reveló que su esposa le descubrió una infidelidad en Las Vegas

Julio César Chávez recordó un momento complicado después de una pelea en Las Vegas al ser descubierto por su esposa cuando se encontraba con una amante.

"Yo estaba con la cerveza sentado y lo bueno es que la muchacha estaba sentada a mi lado, agarrados de la mano. Yo tenía mi cerveza a un lado y de repente entra mi señora", recordó Chávez durante un programa de Comedy Central.

La esposa del César del Boxeo lo descubrió infraganti y no pudo escapar del enfrentamiento con su mujer quien le estrelló una botella de cerveza.

"Agarra la cerveza y me dice ‘Así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre’ y agarró la cerveza y me la estrelló. Me decía mi señora: ‘Sal, hijo de tu rechingada madre ¿No que muy valiente?’", comentó.

"Me hice pendejo un rato, como unas dos horas, para que se le bajara el coraje. Yo pensé que ya se le había bajado el coraje a mi señora y fui a pedirle perdón, pero estaba bien encabronada", continuó.

Chávez le pidió a su esposa que desistiera de golpearlo, pero por el contrario, continuó desatando su coraje contra el boxeador.

"Le dije 'cómo chingas, si me quieres pegar, pues pégame'. Recibí muchos chingadazos, pero me hice pendejo, Me caí para ver si se compadecía de mí, pensé que me iba a decir 'perdón, viejo, perdón' pero me dijo 'ojalá te mueras, hijo de tu chingada madre'"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACKERS: MARCEDES LEWIS LUCIÓ TENIS INSPIRADOS EN EL GRINCH EN EL JUEGO VS CLEVELAND