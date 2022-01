Kary Correa, conductora de deportes, anunció que será mamá por primera vez

Kary Correa, reconocida conductora de deportes en cadena de televisión ESPN, dio a conocer este jueves una gran noticia; a través de sus redes sociales anunció que está embarazada de su primer hijo, lo hizo con una fotografía junto a su pareja Nicolás Mele.

Correa es reconocida por conducir programas referentes del deporte como lo son SportsCenter y NFL Live, y presumió que 'el/la [email protected] viene en camino'.

"Los tiempos son perfectos y no podríamos sentirnos más bendecidos, 9 años después de disfrutar a pleno nuestra relación, nos llega una nueva aventura, la más linda de todas. Estamos felices y nerviosos. Para lo ansiosa que he sido siempre, nunca creí que una espera me iba a resultar tan placentera. En fin, un gusto compartirles que el/la [email protected] Mele-Correa viene en camino", mencionó en sus redes sociales.

Pues si, los tiempos son perfectos y no podríamos sentirnos más bendecidos, nos llega una nueva aventura, la más linda de todas Estamos felices y nerviosos.

Un gusto compartirles que el/la [email protected] Mele-Correa viene en camino

Luego de dar a conocer dicha noticia, múltiples compañeros del medio como Carolina Padrón, Adriana Monsalve, Valeria Marín, Paulina García Robles, Sergio Dipp y Jorge Piertasanta, expresaron su felicidad enviándole sus mejores deseos a Kary Correa.

La conductora de deportes también participó como actriz en la famosa novela 'Las Aparicio'.

A lo largo de su trayectoria, Correa ha tenido la oportunidad de cubrir eventos deportivos importantes a nivel mundial como el Super Bowl, Mundiales de la FIFA, el Abierto de Tenis Acapulco y las peleas de box Márquez vs Pacquiao y Mayweather vs Canelo, etc.

