Kun Agüero en reclamo a su cuñado: 'Se come a mi hermana y encima quiere usar mis cosas'

Sergio 'Kun' Agüero, futbolista del Manchester City, es un asiduo usuario de las redes sociales donde dio a conocer una anécdota que tuvo con el novio de su hermana.

A través de una transmisión en Twitch, donde Agüero comparte con sus seguidores sus partidas de videojuegos además de charlar con ellos y platicar un poco sobre su vida personal, el atacante del City reveló una discusión que tuvo con su cuñado cuando éste quiso utilizar sus videojuegos.

"Mi cuñado me escribe y me dice: ‘¿Puedo usar el Fórmula 1?’ Y dije: 'Mmmhh me parece que no vas a entender nada', porque me empieza a desconectar todos mis cables y la PC ¡No, no toqués!", comenzó a relatar Agüero en el video.

¡QUÉ CRACK! El 'Kun' Agüero quejándose de lo atrevido que es su cuñado: “Se come a mi hermana y encima quiere usar el simulador, una cosa de locos. Falta que me abra la heladera y se coma todo”. : @ToqueSports pic.twitter.com/8BjIfJKqjl — Actual Fútbol (@ActualFutbol) November 3, 2020

"Se come a mi hermana y encima quiere usar mis cosas, quiere usar el simulador, una cosa de locos. Se come a mi hermana y quiere usar mi simulador. Falta que me abra la heladera y me coma todo. ¡Pará amigo! ¡Aguantá! Una cosa de locos, no se rían pero es así", reclamó el Kun.

Sergio Agüero se está recuperando de una lesión en la pierna izquierda y el pasado 16 de octubre anunció que estaba de vuelta con un vídeo en el que mostró todo el proceso de recuperación.

